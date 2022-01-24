Milli futbolcu Ozan Tufan baba olduğunu açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Watford forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, baba olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 12:26
Milli futbolcu Ozan Tufan baba olduğunu açıkladı
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Bu sezon başında Fenerbahçe Kulübü’nden İngiltere Ligi takımlarından Watford’a transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan, baba olduğunu açıkladı.

Geçen sene Rojin Haspolat ile evlenen milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını aktardı.

Sosyal medya hesabında oğlunu öptüğü fotoğrafı paylaşan Ozan Tufan, “Hoşgeldin canım oğlum. Hoşgeldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz” ifadelerini kullandı.


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