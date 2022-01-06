Ozan Tufan'ın Watford'tan geri dönüş sinyali

06 Ocak 2022 Perşembe, 07:00

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ozan Tufan, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Ada’da umduğunu bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 7 maçta forma giydi. İngiliz basını Ozan’ın Fenerbahçe’ye geri döneceğini yazdı. Watford’un elinde Ozan’ın forma giyebildiği bölgede Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor. İngiliz kulübünün Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı geri almasını talep edeceği, eğer kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.