Ozan Tufan'dan itiraf: Top taca çıksın diye dua ediyorum

27 Kasım 2021 Cumartesi, 17:13

Watford'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Tufan, S Sport'a konuştu. A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen tecrübeli orta saha, Türkiye'de geçirdiği günlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ozan Tufan'ın açıklamalarından satır başları:

"Buraya geldiğimden beri Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mesut Abi, bizim Fenerbahçe'den İrfan arıyor. Yalnız hissettirmemeye çalışıyorlar. Joshua King'le aram iyi. Daha çok yemeğe çıkıyoruz, vakit geçiriyoruz onunla. Geliyor alıyor, sağ olsun."

"Leicester'ın çok iyi kadrosu var ama 3 kulvarda birden gitmek çok zor. En büyük örneklerinden biri de Beşiktaş. Götürmek gerçekten çok zor. Çağlarları bu hafta inşallah biz yeneriz sonra onlar toparlar inşallah."

"TOP TACA ÇIKSIN DİYE DUA EDİYORUM"

"Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig'de bazı maçlarda durunca benim de garibime gidiyor. Niye duruyor bu futbol diyorum. Türkiye Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna."

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ"

"Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz ama play-off'a kalan takımlar da daha önce oynadığımız zorlu takımlar. Yenilebilirler mi yenilebilirler. Ancak biz de yenilebiliriz. Aslanlar gibi çıkıp oynayacağız."

Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Ozan Tufan, Premier Lig ekibinde şu ana kadar skora katkı sağlayamadı. Tecrübeli orta saha, Watford formasıyla 5 resmi maçta süre aldı.