Milli futbolcu Ozan Tufan'ın Süper Lig'e döneceği öne sürüldü
Fenerbahçe Kulübü’nün İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford’a kiraladığı Ozan Tufan’ın sarı-lacivertli takıma geri döneceği iddia edildi.
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın, eski takımı Fenerbahçe ile tekrardan anlaştığı öğrenildi.
Sporx’in haberine göre, sezon başında İngiltere Premier Lig kulübü Watford’a satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan’ı, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımına istedi.
İddiaya göre, Ozan Tufan, bugün İstanbul’a gelerek Fenerbahçe formasına tekrardan kavuşacak.
Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasını giyeceği ve Watford kulübünün kümede kalması durumunda Ozan Tufan ile yapılan satın alma anlaşmasının devam edeceği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önceden yaptığı açıklamada, orta sahaya takviye istemişti.
Ozan Tufan, bu sezon Watford formasını 7 kez giydi.
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