Fenerbahçe'nin Sinan Bolat’ı istediği iddia edildi

02 Şubat 2022 Çarşamba, 11:55

Süper Lig’de Galatasaray ve Kayserispor formalarını giyen 33 yaşındaki Sinan Bolat, transferi ile alakalı Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

Ajansspor’un aktardığına göre, Sinan Bolat, iki kulübün kendisini istediğini söyledi.

Milli kaleci, Belçika basınına yaptığı açıklamada, “İki kulüp benimle ilgileniyor. Bunu resmi olarak Gent'e bildirdiler. Ne olacağını göreceğiz, çünkü 24 saat içinde çok şey olabilir. Bunun dışında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Aksi takdirde çok fazla tartışma çıkacaktır. Ama ne hissettiğim konusunda her zaman net oldum. Açıklık varsa herkes için iyidir. Ayrılmak istediğim ağzımdan çıkmadı ama aslında sadece 4-5 aylık sözleşmem kaldı. Sadece netlik istiyorum. Bunu her röportajda söyledim” ifadelerini kullandı.

Haberde, Fenerbahçe’nin Sinan Bolat’ı transfer etmek istediği belirtildi.

Milli kaleci, bu sezon 38 karşılaşmada Gent formasını terletti.