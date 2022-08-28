Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın neden süre alamadığı ortaya çıktı!

28 Ağustos 2022 Pazar, 14:46

Beşiktaş'tan Avrupa hayalini gerçekleştirmek üzere ayrılan genç futbolcular Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan, yeni takımlarında şu ana kadar beklenen şansı bulamamalarıyla dikkati çekti.

RIDVAN YILMAZ, RANGERS'TA ŞANS BULAMIYOR

İskoçya'da Rangers formasıyla ilk maçında 63 dakika oynayan Rıdvan Yılmaz, daha sonra süre alamadı. Rangers'ın 4-0 kazandığı Ross County maçında yedeklerde başlayan futbolcu haftayı oynamadan tamamladı.

RIDVAN İÇİN MESAJI VERDİ

Gio van Bronckhorst maç sonunda ise yeni transferlerin durumlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı ve rotasyon mesajı verdi. Gio van Bronckhorst, "Bizim elimizde bir kadro var ve rotasyon yapabiliriz. Çok fazla maç oynuyoruz. Biz oyunumuza bakmalıyız. En güçlü takımı seçiyorum. Yeni transferler de şans bulacak ama fiziksel olarak daha fazla güçlenmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EMİRHAN DA TORINO'DA ŞANS BULAMIYOR

Öte yandan Beşiktaş'tan Torino'ya giden Emirhan İlkhan da İtalyan ekibinde şans bulamıyor. Daha önce Torino formasıyla 3 dakika şans bulabilen Emirhan, Torino'nun 2-1 galip bitirdiği Cremonese deplasmanına kulübede başladı ve süre alamadan maçı tamamladı.