Milli futbolcu Tolga Ciğerci, Ankaragücü'ne transfer oldu!

Süper Lig ekibi Ankaragücü, milli futbolcu Tolga Ciğerci'yi renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:44
Milli futbolcu Tolga Ciğerci, Ankaragücü'ne transfer oldu!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, kuruluşunun 112. yıl dönümünde Eryaman Stadı'nda düzenlenen etkinlikte Tolga Ciğerci transferini duyurdu.

"SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİK"

Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de oynayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Tolga Ciğerci'nin transferi için 1,5 aydır devam eden görüşmelerin dün gece sonuçlandığını belirterek, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik. Yarım saat önce de Tolga'yı buraya davet ederek sürpriz yapmak istedik" ifadelerini kullandı.


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