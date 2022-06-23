Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 09:07
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten altın madalya
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Rıza Kayaalp, İtalya'da altın madalyaya uzandı.

Başkent Roma'da düzenlenen organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

130 kiloda mücadele eden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycan'dan Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı.


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