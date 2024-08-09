Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te çeyrek finalde!

Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kg son 16 turunda Porto Rikolu rakibi Jonovan Smith'i teknik üstünlükle 10-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:06
Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te çeyrek finalde!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 125 kg serbest stil güreş müsabakası Champ De Mars Arena’da yapıldı. Milli güreşçi Taha Akgül ve Porto Riko’dan rakibi Jonovan Darius Smith mücadele etti.

TAHA AKGÜL, ÇEYREK FİNALDE

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kg son 16 turunda Porto Riko'dan Jonovan Darius Smith'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi.


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