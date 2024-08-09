Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te yarı finalde!

Milli güreşçimiz Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 14:03
Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te yarı finalde!
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Milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125kg çeyrek finalinde Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Taha Akgül, 19.15'te başlayacak akşam seansının 3. maçında Amir Hossein Zare ile finale çıkabilmek için karşılaşacak.

Taha Akgül, son 16 turundaki rakibi Porto Rikolu rakibi Jonovan Smith'i  de teknik üstünlükle 10-0 mağlup etmişti.


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