Milli judocu Mihael Zgank'tan altın madalya

Yayınlanma: 29.01.2024 - 07:39

Güncelleme: 29.01.2024 - 07:39

Milli judocu Mihael Zgank, Portekiz Grand Prix'inde erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen organizasyonda, milli judocu Mihael Zgank, finalde Estonyalı Klen Kristofer Kaljulaid ile karşılaştı.

Rakibini ipponla yenen Mihael Zgank, altın madalyanın sahibi oldu.