Milli judocu Mihael Zgank'tan altın madalya
Portekiz'de düzenlenen turnuvada Milli judocu Mihael Zgank altın madalya kazandı.
Milli judocu Mihael Zgank, Portekiz Grand Prix'inde erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen organizasyonda, milli judocu Mihael Zgank, finalde Estonyalı Klen Kristofer Kaljulaid ile karşılaştı.
Rakibini ipponla yenen Mihael Zgank, altın madalyanın sahibi oldu.
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