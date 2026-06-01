Milli judoculardan Saraybosna'da 8 madalya!

1.06.2026 00:10:00
Türkiye Judo Milli Takımı, Saraybosna'da düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Başkent Saraybosna'daki organizasyona katılan milli judoculardan Hilmi Mucık (erkekler 66 kilo), Recep Ergin (erkekler +100 kilo) ve Tuana Gülenay (kadılar 78 kilo), podyumun zirvesine çıktı.

TÜRKİYE ZİRVEDE YER ALDI

Emirhan Karahan (erkekler 60 kilo), Erman Gürgen (erkekler 81 kilo) ve Özlem Yıldız (kadınlar 63 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Emir Selim Arı (erkekler 90 kilo) ve Münir Ertuğ (erkekler +100 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Türkiye böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

