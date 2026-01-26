Milli karateci Eray Şamdan, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı

Türkiye Karate Federasyonu, milli karateci Eray Şamdan'ın, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin gururu milli karatecimiz Eray Şamdan, kariyerinin son maçında tarih yazdı. İstanbul’da düzenlenen Karate 1 Premier Lig etabında Erkekler Kumite -60kg kategorisinde tatamiye çıkan Şamdan, dün finalde rakibi Nuri Kılıç’ı 7-5 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Federasyonun sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında "Bazı vedalar sessiz olur, bazıları ise tarihe kazınır. Eray Şamdan, henüz 28 yaşında, ama bir ömre sığmayacak başarılarla dolu bir kariyeri geride bırakarak karateye veda etti. Bu bir geri çekiliş değil, zirvede bırakılmış bir yolculuk. Daha iki ay önce Dünya Şampiyonluğu yaşayan bir sporcunun, en güçlü anında 'tamam' demesi. İşte bu, gerçek bir şampiyon duruşu. Yıllar boyunca tatamiye sadece tekniğini değil, karakterini, disiplinini ve ülkesine olan bağlılığını koydu. Avrupa’da, dünyada defalarca bayrağımızı göndere çektirdi. Kazandığı her madalya, arkasında sayısız fedakârlığın, uykusuz gecelerin ve vazgeçilmeyen hayallerin izini taşıdı. Şimdi tatamide eldivenler yerde. Ama bıraktığı miras dimdik ayakta. Eray Şamdan, yalnızca kazandığı unvanlarla değil, nasıl kazandığı, nasıl mücadele ettiği ve nasıl veda ettiği ile hatırlanacak. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Hayatının bundan sonraki yolunda da aynı azimle, aynı kararlılıkla ve aynı başarılarla ilerlemeni diliyoruz. Karate seni unutmayacak, Türkiye seni gururla hatırlayacak. Teşekkürler Eray Şamdan. Bir devri kapattın, iz bırakarak" ifadelerine yer verildi.

Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyatları ikinciliği, 2021 Hırvatistan ve 2022 Gaziantep'te Avrupa Şampiyonluğu ile 2025 Mısır'da Dünya Şampiyonluğu elde ederek kariyerinde önemli başarılara imza attı.