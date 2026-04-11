Milli kick boksçular Tayland'da 7 madalya kazandı

11.04.2026 16:35:00
Milli boksörler; Tayland'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda 2'si altın olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Türk sporcular, Tayland'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bangkok'ta düzenlenen organizasyona 40 ülkeden 1350 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Mustafa Karsandı, erkekler 69 kilo light contact, Şüheda Ulaş ise kadınlar +70 kilo kick light branşında altın madalya kazandı.

Mustafa Karsandı ve Şüheda Ulaş, kick light kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca erkekler 81 kilo full contact kategorisinde Bekir Tosun, ikincilik elde etti.

Organizasyonda Mehmet Dut erkekler 67 kilo low kick, Mesut Cem Çelebiler de erkekler 75 kilo full contact kategorilerinde bronz madalyaya ulaştı.

İlgili Haberler

Milli boksörler Azerbaycan'dan 6 madalya ile dönüyor!
Milli boksörler Azerbaycan'dan 6 madalya ile dönüyor! Milli sporcular, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'nda 6 madalya kazandı.
Milli eskrimci Furkan Yaman'dan Brezilya'da altın madalya!
Milli eskrimci Furkan Yaman'dan Brezilya'da altın madalya! Milli eskrimci Furkan Yaman, Brezilya'da düzenlenen Yıldız ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Buğra Selimzade, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı!
Buğra Selimzade, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı! Milli sporcu Buğra Selimzade, İspanya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.