Cumhuriyet Gazetesi Logo
Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu!

31.03.2026 18:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turundaki rakipleri belli oldu.

2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenen kura çekiminde 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrıldı.

RAKİPLER BELLİ OLDU

A Milli Kadın Basketbol Takımı, I Grubu’nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

İkinci eleme turu maçları, 11-17 Kasım 2026 ve 10-16 Şubat 2027 tarihlerindeki pencerelerde oynayacak. Maç takvimi daha sonra belli olacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan 12 ülke, 2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Ev sahibi Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'in doğrudan katılacağı turnuva, 16-27 Haziran 2027'de düzenlenecek.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şöyle:

I Grubu: TÜRKİYE, Polonya, Karadağ, İsrail

J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan

K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya

L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda

M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg

N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka

İlgili Konular: #a milli kadın basketbol takımı #avrupa basketbol şampiyonası #kura çekimi

İlgili Haberler

Japonya, Arjantin'i mağlup etti: Potanın Perileri Dünya Kupası'nı garantiledi! A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Japonya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle Macaristan maçı öncesinde Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
Potanın Perileri, Macaristan'a mağlup oldu! FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'a 89-74 mağlup oldu.
Torbalar belli oldu: İşte Potanın Perileri'nin rakipleri! A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri ikinci tur kura çekimine ilk torbadan katılacağı açıklandı.