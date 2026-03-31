Genç milliler averajla final biletini kaçırdı!

U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur son maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Stadio Nicola Ceravolo'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İtalya'nın golünü 33. dakikada Samuele Inacio kaydetti. U19 Milli Futbol Takımı'na beraberliği getiren golü ise Darwin Kaan Soylu attı.

AVERAJLA KAÇIRDI

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten ve averajı +6 olan İtalya, grubu lider tamamladı.

Milli takımımız da 7 puana yükselmesine rağmen +2 averajla grubu ikinci sırada bitirdi ve 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edemedi.