Genç milliler averajla final biletini kaçırdı!

Genç milliler averajla final biletini kaçırdı!

31.03.2026 19:02:00
Genç milliler averajla final biletini kaçırdı!

U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur son maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur son maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Stadio Nicola Ceravolo'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İtalya'nın golünü 33. dakikada Samuele Inacio kaydetti. U19 Milli Futbol Takımı'na beraberliği getiren golü ise Darwin Kaan Soylu attı.

AVERAJLA KAÇIRDI

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten ve averajı +6 olan İtalya, grubu lider tamamladı.

Milli takımımız da 7 puana yükselmesine rağmen +2 averajla grubu ikinci sırada bitirdi ve 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edemedi.

İlgili Haberler

Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu!
Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turundaki rakipleri belli oldu.
İlkin Aydın'dan Fatih Terim sözleri: 'Bu ülkenin en büyük değerlerinden'
İlkin Aydın'dan Fatih Terim sözleri: 'Bu ülkenin en büyük değerlerinden' Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, Deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim ile olan görüşmesini anlattı. İlkin Aydın, "Benim için unutulmaz bir buluşmaydı. Fatih Hoca bu ülkenin, Galatasaray'ın en büyük değerlerinden" ifadelerini kullandı.
İran'dan Dünya Kupası açıklaması: 'FIFA hangi ülkeye karar verirse...'
İran'dan Dünya Kupası açıklaması: 'FIFA hangi ülkeye karar verirse...' İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, milli takımlarının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunda açıklamalarda bulundu. Nabi, FIFA'nın kurallarına uyacaklarını ve kendileri için hangi ülkeyi tayin ederlerse orada Dünya Kupası'na katılacaklarını söyledi.