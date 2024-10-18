Milli maçta verdiği karar gündem oldu: Halil Umut Meler'e büyük tepki!
Uluslar Ligi'nde oynanan İsviçre-Danimarka karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, İsviçre'yi 3-2 öne geçiren golü iptal etmişti. Bu karar İsviçre'de büyük tepki çekti.
Uluslar Ligi'nde A Grubu 4'te İsviçre ile Danimarka 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 74. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından İsviçre'nin golünün iptal edilmesi ülkede büyük ses getirdi.
Gol öncesi kullanılan kornerin dışardan geldiğini belirterek golü iptal eden Meler'in bu kararı İsviçre'de manşetlere taşındı.
"İSVİÇRE HAKEM HATASIYLA 3 PUAN ALAMADI"
Ülkenin önemli gazetelerinden Blick'e pozisyonu değerlendiren eski hakem Urs Meier, Meler'in yardımcısına uyduğunu belirtti ve yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın korner atılırken pozisyonunun yanlış olduğunu vurguladı.
Görüntülerin oldukça açık olduğu ve topun dışardan oyun alanına girmediği ifade edildi. Meier, yardımcı Uyarcan'ın korner atışı yapıldığı sırada yanlış açıda pozisyonu takip ettiği ve bunun anlaşılamaz bir durum olduğu aktarıldı.
İsviçre'nin hakem hatası nedeniyle 3 puanla sahadan ayrılamadığı belirtildi.
SCHMEİCHEL İTİRAZ ETMEDİ
Öte yandan golün iptal edilmesindeki yanlışlığın en büyük kanıtlarından biri olarak da Danimarka kalecisi Kaspar Schmeichel gösterildi.
Deneyimli eldivenin golden sonra hiçbir şekilde pozisyona itiraz etmemesi ve hakeme doğru el kaldırmaması golün iptalinin yanlış bir karar olduğunu kanıtlayan işaretlerden biri olarak ifade edildi.
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