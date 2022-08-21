Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 4. oldu!
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası 13. ayak yarışını 4. sırada tamamladı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'daki Dünya Moto 3 Şampiyonası'nda 4. oldu
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 4,3 kilometre uzunlundaki Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen yarışta, milli sporcu Deniz Öncü 4. oldu.
Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İngiltere yarışında 3. sırada yer almış ve bu sezon ilk podyum sevincini yaşamıştı.
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