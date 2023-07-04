Milli okçu Mete Gazoz'un acı günü

Türkiye Okçuluk Federasyonu, milli okçu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 22:22
Milli okçu Mete Gazoz'un acı günü
Abone Ol google-news

Federasyondan yapılan açıklamada, federasyonun yönetim kurulu üyesi Metin Gazoz'un babası, antrenör Meral Gazoz'un kayınpederi, sporcular Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un vefat ettiği belirtildi.

Osman Gazoz'un cenaze namazının yarın Sakarya Adapazarı Merkez Orhan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacağının aktarıldığı açıklamada, "Defin işlemleri Emirdağ Mezarlığı'nda gerçekleşecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.


mete gazoz Türkiye Okçuluk Federasyonu

İlgili Haberler

3. Avrupa Oyunları'nda Mete Gazoz oyunlar rekoru kırdı

3. Avrupa Oyunları'nda Mete Gazoz oyunlar rekoru kırdı
Mete Gazoz ve Akçaoğlu finale kaldı

Mete Gazoz ve Akçaoğlu finale kaldı
Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi Okçuluk Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

En Çok Okunan Haberler