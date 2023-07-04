Milli okçu Mete Gazoz'un acı günü
Türkiye Okçuluk Federasyonu, milli okçu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, federasyonun yönetim kurulu üyesi Metin Gazoz'un babası, antrenör Meral Gazoz'un kayınpederi, sporcular Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un vefat ettiği belirtildi.
Osman Gazoz'un cenaze namazının yarın Sakarya Adapazarı Merkez Orhan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacağının aktarıldığı açıklamada, "Defin işlemleri Emirdağ Mezarlığı'nda gerçekleşecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- Bir an önce müdahale edin
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- Erdoğan, Saray'da Koç ailesini ağırladı
- İYİ Parti'nin A Takımı belli oldu
- İmamoğlu 'manifesto' mu açıklayacak?
- Beyanname ve bildirim verme süresi uzatıldı