Milli sporcu Abdullah Yılmaz, kayaklı koşuda 80. oldu!

10.02.2026 15:37:00
AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasik elemelerinde 80'inci sırayı aldı.

İtalya'daki Kış Olimpiyatları'nın 4. gününde kayaklı koşu erkekler sprint klasik elemeleri, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Milli sporcu Abdullah Yılmaz, elemelerde 3 dakika 40.34 saniyelik derecesiyle 80. sırayı elde etti. Bu sonucun ardından ilk 30'a giremeyen milli kayakçı, çeyrek finale kalamadı.

Abdullah Yılmaz, 13 Şubat Cuma günü TSİ 13.45'te kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde mücadele edecek.

KLAEBO EN İYİ DERECEYİ ELDE ETTİ

Erkekler 10+10 kilometre skiatlonda altın madalya alan Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, 3.07.37'lik zamanıyla erkekler sprint klasik elemelerinin en iyi derecesini yaptı.

Oyunlarda şu ana kadar 6 altın madalyaya sahip Klaebo, Milano-Cortina 2026'da olimpiyat tarihine geçmeye çalışacak.

Klaebo, Norveçli sporcular Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'ye ait kış olimpiyatlarında en çok altın madalya kazanan (8) sporcu rekorunu kırmayı hedefliyor.

İlgili Konular: #2026 Kış Olimpiyat Oyunları #Kayaklı koşu

İlgili Haberler

Helikopterle hastaneye kaldırıldı... Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza!
Helikopterle hastaneye kaldırıldı... Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza! İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda, ABD'li kayakçı Lindsey Vonn ciddi şekilde sakatlandı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Japonya, 2030 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma teklifinden vazgeçti
Japonya, 2030 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma teklifinden vazgeçti Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC), 2030 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını, Sapporo kentinde düzenleme teklifinden vazgeçti.
Kış Olimpiyatları gölgesinde sokaklar karıştı: Göstericilere müdahale edildi
Kış Olimpiyatları gölgesinde sokaklar karıştı: Göstericilere müdahale edildi İtalya’da Kış Olimpiyatları’nın çevresel etkilerine ve ABD’li güvenlik birimlerinin ülkedeki varlığına karşı düzenlenen protesto, Milano yakınlarında polis müdahalesiyle sona erdi. Otoyola ve olimpiyat tesislerine yönelmek isteyen gruplara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edilirken, yetkililer sporcuların ulaşımının aksamadığını açıkladı.