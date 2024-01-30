Milli sporcu Buket Kaya'nın ölümüne neden olan sürücü hakkında dava açıldı
Milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasında, alkollü olduğunu itiraf eden otomobil sürücüsü hakkında dava açıldı.
Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasında otomobil sürücüsü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sanık R.Ö. hakkında hazırlanan ve "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
ALKOLLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
R.Ö, iddianamede yer alan ifadesinde, kaza esnasında alkollü olduğunu itiraf etti.
Otomobili kendisinin kullandığını belirten R.Ö, "Alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda, K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
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