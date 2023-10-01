ABD'li teknoloji devi Formula 1 yayın haklarını almaya hazırlanıyor!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:30

Güncelleme: 01.10.2023 - 12:30

Son ortaya çıkan bilgilere göre Apple, bir sonraki büyük spor yatırımını Formula 1'e yapma niyetinde. Şirket, yılda yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı değerlendiriyor ve bu anlaşma, Apple'ı Formula 1 yarışlarının tek yayın hakkı sahibi yapacak.

Apple'ın Formula 1'e olan ilgisi, özellikle MLS Season Pass'in başarısından sonra arttı. Bu muhtemelen Apple TV uygulamasında bağımsız bir abonelik olarak sunulacak Apple F1 pass ile sonuçlanacak.

Business F1 dergisinde yer alan yazıya göre, varsayımsal bir anlaşma bile yapılsa, Apple'ın mevcut sözleşmeler nedeniyle küresel hakları hemen güvence altına alması mümkün olmayacak. Dergiye göre, Apple sözleşmeyi giderek daha fazla bölgeyi içerecek şekilde kabul edebilir, bu da mevcut hakların kullanılabilir hale gelmesini sağlayacak.

APPLE F1 İÇİN BELGESEL ÇEKİYOR

Apple'ın F1 ile ilgili içerik kolu şu anda büyük bütçeli bir F1 filmi ve Lewis Hamilton belgeseli üzerinde çalışıyor. Ancak F1 yayın anlaşması kesinleşip kesinleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Şirket aynı zamanda NBA, İngiltere Premier Ligi, NFL Sunday Ticket ve diğer birçok spor liginde de anlaşmalar yapmayı düşünüyor. Şu ana kadar MLS Season Pass ve MLB Friday Night Baseball ile anlaşmaları bulunuyor.