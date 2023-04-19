Milli halterci Batuhan Yüksel kimdir? Batuhan Yüksel kaç yaşında?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 23:57

Güncelleme: 19.04.2023 - 23:57

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Yüksel, Avrupa ikinciliği elde etti. Türkiye, organizasyonda 6'sı altın, 7'si gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 16 madalyaya ulaştı. Batuhan Yüksel'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BATUHAN YÜKSEL KİMDİR?

Batuhan Yüksel, 4 Ekim 1999'da Ankara'da doğdu. 2019'da Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Koparmada 135 kilo kaldırarak beşinci, silkmede 177 kilo gümüş ve toplamda 312 bronz madalya kazanmış oldu.