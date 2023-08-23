Milli sporcu Ersu Şaşma Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı
Milli sporcu Ersu Şaşma, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Milli sporcu Ersu Şaşma, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı.
Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun beşinci gününün sabah seansında erkeklerde sırıkla atlama, uzun atlama ve 200 metre elemeleri, kadınlarda da 800 metre, cirit atma, 200 metre elemeleri yapıldı.
Ersu Şaşma
Milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5.75'lik derecesiyle finale yükselme başarısı gösterdi.
Erkekler 200 metrede 20.89'luk derecesiyle yarışı 6. bitiren milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükselemedi.
Kadınlar cirit atmada yarışan Eda Tuğsuz ise üç atışında da faul yaparak elemeleri geçemedi.
AKŞAM SEANSINDA İKİ MİLLİ SPORCU YARIŞACAK
Organizasyonun akşam seansında üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve 3 bin metre engellide Tuğba Güvenç seçmelerde yarışacak.
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