U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Brezilya'ya kaybetti

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. tur ilk maçında karşılaştığı Brezilya'ya setlerde 3-0 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:35
U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Brezilya'ya kaybetti
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Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Brezilya’ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, Meksika’da devam eden şampiyonanın 2'nci tur ilk maçında Brezilya’ya 25-15, 25-21, 25-13 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.

İLK TURU NAMAĞLUP TAMAMLAMIŞTI

Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, 2'inci tur 2'nci maçında çarşamba günü TSİ 02.00’de İtalya ile karşılaşacak.


U21 Kadın Voleybol Milli Takımı FIVB Dünya Şampiyonası Brezilya

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