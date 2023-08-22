U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Brezilya'ya kaybetti
Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. tur ilk maçında karşılaştığı Brezilya'ya setlerde 3-0 mağlup oldu.
Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Brezilya’ya 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, Meksika’da devam eden şampiyonanın 2'nci tur ilk maçında Brezilya’ya 25-15, 25-21, 25-13 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.
İLK TURU NAMAĞLUP TAMAMLAMIŞTI
Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, 2'inci tur 2'nci maçında çarşamba günü TSİ 02.00’de İtalya ile karşılaşacak.
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