Milli sporcu Hakan Reçber kimdir? Hakan Reçber kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 01.06.2023 - 19:48

Güncelleme: 01.06.2023 - 19:51

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda Hakan Reçber mücadele eden Hakan Reçber, Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Hakan Reçber'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HAKAN REÇBER KİMDİR?

Hakan Reçber, 17 Ağustos 1999'da Ankara'da doğdu. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İngiltere’den Mohammed Nour’u, çeyrek finalde Bulgaristan’dan Bozhidar Avramov’u ve yarı finalde Belçika’dan 1 numaralı seri başarı Jaouad Achab’ı yenerek finale yükseldi. Finalde İspanya’dan Joan Jorquera’yı 18-12 yenenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde Türkiye'yi Hakan Reçber, erkekler 68 kiloda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macaristan'dan Levente Jozsa, çeyrek finalde ise İsveç'ten Ali Alian'ı yenerek kota maçı yapmaya hak kazandı. Bulgaristan'dan Vladimir Dalakliev ile karşılaşan Hakan Reçber rakibini 10-9 mağlup ederek Tokyo 2020 kotasını aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 68 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, bronz madalya aldı. Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi. Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Reçber, son 16 turunda Brazilyalı Edival Pontes'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi. Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns'u 23-8, bronz madalya maçında Bosna Hersekli Nedzad Husic'i 22-13 yenerek bronz madalyayı kazandı.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda finalde Fransa adına yarışan Souleyman Alaphilippe'yi 20-14 altın madalya kazandı. İlk turda Moldovalı Serghei Uscov'u 26-5 teknik üstünlükle; çeyrek finalde Sırp Novak Stanic'i 22-10; yarı finalde ise İspanyol Joan Jorquera'yı 13-11 yenerek finale çıkmıştı.

Hakan Reçber, Roma 2022 Tekvando Grand Prix’inde altın madalya kazandı ve erkeklerde Grand Prix altın madalyası kazanan ilk Türk tekvandocu oldu. İlk turda Brezilya'dan Joao Victron Souza Diniz'i, ikinci turda Hırvatistan'dan Leon Glasnovic'i, çeyrek finalde Brezilya7dan Edival Pontes'i, yarı finalde İngiltere'den Bradly Sinden'i ve finalde İsveç'ten Ali Alian'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda erkekler 68 kg'da final müsabakasında Javier Perez Polo'ya maçın son saniyelerinde verdiği puanlarla 25-24 yenilerek gümüş madalya kazandı. Son 16 turunda Libyalı Najimuldin Birzeeq’i 34-24; çeyrek finalde Karadağlı Zinedin Becovic’i 35-34; yarı finalde ise Hırvat Lovre Brecic’i 36-33 yenerek finale çıkmıştı. Konya'da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 63 kilo final müsabakasında Faslı rakibi Abdelbasset Wasfi'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.

Hakan Reçber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün oyuncusu olarak çalışmalarına devam etmektedir.

DÜNYA TEKVANDO ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA ELDE ETTİ

Milli sporcu Hakan Reçber, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber tatamiye çıktı. Hakan Reçber, ikinci turda Lübnanlı Ralph Honeine'yi, üçüncü turda İtalyan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Çinli Yushuai Liang'ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro'yu mağlup eden Hakan Reçber, finale kaldı. Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı eleyerek, altın madalya kazandı.