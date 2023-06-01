Milli Sporcu Nafia Kuş kimdir? Nafia Kuş kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 01.06.2023 - 20:30

Güncelleme: 01.06.2023 - 20:30

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, Özbekistan'dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova'yı yenerek altın madalya kazandı. Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, ilk turda Yunan sporcu Paraskevi Ntemogianni'yi mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Avustralya'dan Reba Stewart'ı yenen milli tekvandocu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Gloria Mosquera'yı da eleyerek yarı finale yükseldi. Nafia Kuş, yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu yenerek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, finalde Özbek son dünya şampiyonu Svetlana Osipova ile mücadele etti. Svetlana Osipova'yı da mağlup eden Nafia Kuş, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Nafia Kuş'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



NAFİA KUŞ KİMDİR?

Nafia Kuş, 20 Şubat 1995'te Adana'da doğdu.

2015 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar artı 73 kiloda Nafia Kuş, yarı finalde İngiltere’den Bianca Walkden’e 10-3 mağlup olarak Dünya üçüncüsü oldu.

2016 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar +73 kilo finalinde Büyük Britanyalı Walkden'a yenilen milli sporcu Nafia Kuş, gümüş madalya kazandı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda altın madalya kazandı. Nafia, finalde Rus Arina Zhivotkova’yı 5-0 yenen Nafia, altın madalyaya uzandı. Kadınlar +67 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, ilk turda Hırvat Ines Kovacs, çeyrek finalde Sırp Milica Mandic, yarı finalde de Ukraynalı Maryna Konieva'yı eleyerek adını finale yazdırdı.

2019 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı. İlk turda Ukrayna'dan Hanna Stepanets'i 22-1, ikinci turda Norveç'ten Eliza Frazier Haugen'i 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD'den Madelynn Gorman-Shore ile yaptığı müsabakayı 5-4 kazanan Nafia Kuş, yarı finalde Meksikalı Maria Espinoza 6-4 yenilerek bronz madalya kazandı.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar +67 kg'da final müsabakasında Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Cezayirli Assia Kadi’yi 20-0; yarı finalde ise Hırvat Nika Petanjek’i 11-10 yenerek finale çıkmıştı. Konya'da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar +73 kiloda bronz madalya kazandı.