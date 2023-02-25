Milli sporcular Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele etti

Milli sporcular Hamit Tarık Aydın ve Amed Oğlağo, Slovenya'da düzenlenen Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarıştı.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:05
Milli sporcular Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele etti
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Slovenya'da düzenlenen Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'yi Hamit Tarık Aydın ve Amed Oğlağo temsil etti.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Planica Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde 36 ülkeden 69 sporcu yarıştı.

Elemeleri, 10 kilometre serbest stil yarışmasında milli sporculardan Hamit Tarık Aydın 24'üncü, Amed Oğlağo ise 31'inci sırada tamamladı.


Amed Oğlağo Hamit Tarık Aydın Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası

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