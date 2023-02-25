Milli sporcular Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele etti
Milli sporcular Hamit Tarık Aydın ve Amed Oğlağo, Slovenya'da düzenlenen Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarıştı.
Slovenya'da düzenlenen Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'yi Hamit Tarık Aydın ve Amed Oğlağo temsil etti.
Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Planica Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde 36 ülkeden 69 sporcu yarıştı.
Elemeleri, 10 kilometre serbest stil yarışmasında milli sporculardan Hamit Tarık Aydın 24'üncü, Amed Oğlağo ise 31'inci sırada tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi
- Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar
- Konya'da korkutan deprem!
- Yılın ilk ayında 1646 şirket kapandı
- Jeoloji mühendislerinden 'dolgu alanlar' uyarısı
- Ehliyeti olanlar dikkat: SMS'li uyarı
- Ebrar'ın yeni takımı belli oldu! Servet değerinde maaş
- 'Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım'
- AKP'li Tayyar'dan MHP'li Atay'a şok suçlamalar
- Zehir zemberek sözlerle istifa etti