Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un maaşı ortaya çıktı
A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Stefan Kuntz'un maaşı ortaya çıktı. İddiaya göre Kuntz, senede 1.5 milyon Avro kazanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın başına Alman teknik adam Stefan Kuntz'u getirdiğini pazartesi günü resmen duyurdu. Şimdi merak edilen ise Stefan Kuntz'un alacağı maaş. Her başarısızlıktan sonra gündeme gelen milli takım teknik direktörü maaşı ülkenin bir gerçeği.
STEFAN KUNTZ'UN MAAŞI
Peki yeni teknik direktör Stefan Kuntz, TFF'den yıllık ne kadar maaş alacak? 58 yaşındaki teknik adam, yıllık 1.5 milyon Avro maaş alacak. Bugünkü güncel döviz kuruyla yaklaşık 15 milyon 200 bin liraya tekabül ediyor. Ancak Alman hoca maaşını Euro cinsinden alacak. Alman hocanın sözleşmesinde tazminat maddesi de bulunuyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN YARISI KADAR
Kuntz'dan önce millilerin başında yer alan Şenol Güneş, TFF ile yıllık 3.2 milyon Avro'ya sözleşme imzalamıştı. Ancak, söz konusu sözleşme 1 Haziran 2019 tarihindeki Avro'nun değeri karşılığında Türk Lirası'na çevrilmişti. Bu da 20 milyon 800 TL'ye tekabül etmişti. Güneş'in ücreti her yıl enflasyon oranında artırıldı. Güneş'in bu yılki ücreti yaklaşık 30 milyon liraydı. Bu durumda TL bazında bugünkü döviz kuruna göre hesaplandığında Stefan Kuntz, Şenol Güneş'in yarısı bir maaşa millilere 3 yıllık imza attı.
Kaynak: AJANSSPOR
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