Milli takıma çağrılmıştı: İspanya'da gündem Alvaro Morata!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata, ülkesinde gündem oldu.
Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, ülkesi İspanya'da gündem oldu.
Morata, ülkesi İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.
GOL VE ASİST YAPTI
İspanyol basınından AS, Morata'nın şubat ayının sonunda yaşadığı sakatlığı tamamen atlattığını ve milli takıma formda geldiğini duyurdu. AS'taki haberde Morata'nın milli takım arası öncesi oynanan son maçta Antalyaspor karşısında gol attığı ve Victor Osimhen'e bir asist yaptığı hatırlatıldı.
KAPTAN VE BİRİNCİ SANTRFOR
Morata'nın, İspanya Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Luis de la Fuenta ile en çok süre bulan isim olduğu ve 32 yaşındaki futbolcunun Hollanda maçlarında da takımın kaptanı ve ilk santrforu olacağı aktarıldı.
İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde 20 Mart Perşembe günü Hollanda deplasmanına konuk olacak. İspanyollar, rövanşta ise 23 Mart Pazar günü Hollanda'yı sahasında ağırlayacak.
6 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Galatasaray forması altında 6 maçta süre bulan Alvaro Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
İspanya Milli Takım aday kadrosu şu şekilde:
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