Milli takımda herkese Alman disiplini!
Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi
A Mlli Takım'ın yeni Teknik Direktörü, yönetimle bir görüşme yaptı ve taleplerini kabul ettirdi. Kuntz, "Soyunma odası bizim mahremimiz ve kimse girmemeli" dedi, kabul gördü. Letonya maçından sonra TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da soyunma odasına girmedi.
Ay-Yıldızlı takımda Stefan Kuntz'un disiplin kararları uygulamaya geçti. Kuntz, düzeni getirmek adına kuralların en tepeden itibaren uygulanması gerektiğine inanıyor. Kuntz, soyunma odasına girilmemesi talebinde bulundu.
"BİZİM MAHREMİMİZ"
Kuntz toplantıda, "Soyunma odası bizim mahremimimz ve öyle kalmalı" dedi, bu istek kabul gördü. Letonya maçından sonra kimse aşağıya inmedi.
ALTINTOP DA UYDU
TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un uyduğu ve Letonya maçından sonra soyunma odasına gitmediği öğrenildi.
Kaynak: haberler.com
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