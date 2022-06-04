Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, 2022 Tekvando Grand Prix'sinde +80 kiloda altın madalya kazandı.

AA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 22:35
Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı
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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.

Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.


tekvando 2022 Tekvando Grand Prix Emre Kutalmış Ateşli

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