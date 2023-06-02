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Milli tekvandocu Görkem Polat kimdir? Görkem Polat kaç yaşında, nereli?

Milli tekvandocu Görkem Polat dünya üçüncüsü oldu. Peki, Milli tekvandocu Görkem Polat kimdir? Görkem Polat kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 22:46
Milli tekvandocu Görkem Polat kimdir? Görkem Polat kaç yaşında, nereli?
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Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Görkem Polat, erkekler 54 kg yarı finalde Hugo Arillo Vazquez'e mağlup oldu ve şampiyonayı dünya 3'üncüsü tamamladı. Görkem Polat'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

GÖRKEM POLAT KİMDİR?

Görkem Polat, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda gümüş madalya kazandı. Görkem Polat, Roma 2022 Tekvando Grand Prix’inde erkekler 58 kiloda bronz madalya kazandı.[4]Konya'da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 58 kilo final müsabakasında İranlı rakibi Hossein Lotfi'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.


Görkem Polat tekvando Milli sporcu

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