Milli tekvandocu Utku Kap'tan gümüş madalya
Milli sporcu Utku Kap, Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna’da yapılan şampiyonanın ilk gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.
Organizasyonda Türkiye'yi erkekler 148 santimetrede temsil eden Utku Kap, gümüş madalya kazandı.
Türkiye'nin 40 sporcuyla temsil edildiği şampiyona, 31 Ağustos Perşembe günü sona erecek.
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