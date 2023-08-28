Milli tekvandocu Utku Kap'tan gümüş madalya

Milli sporcu Utku Kap, Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 22:34
Milli tekvandocu Utku Kap'tan gümüş madalya
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Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna’da yapılan şampiyonanın ilk gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi erkekler 148 santimetrede temsil eden Utku Kap, gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin 40 sporcuyla temsil edildiği şampiyona, 31 Ağustos Perşembe günü sona erecek.


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tekvando Türkiye Tekvando Federasyonu Utku Kap

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