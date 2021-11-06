Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı
Çağla Büyükakçay, ITF tarafından idrar örneğinde yasaklı madde çıkması ve bunun akabinde soruşturma başlatılması hakkında açıklamalarda bulundu.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya / Cluj - Napoca'daki turnuvada idrar örneği veren Çağla Büyükakçay'ın idrarında yasaklı madde olan Ractopamine bulunduğunu açıkladı.
Ractopamine, hayvanlardaki kas kitlesini artırmak için kullanılan sentetik bir katkı maddesidir. Avrupa, Rusya, Çin dahil 160 ülkede kullanımı yasaktır.
Buna bağlı olarak lisansı geçici olarak askıya alınan Çağla, konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
ITF’in açıklamasına ithafen ben de kendi açıklamamı yapmak istedim. Sevgilerimle. pic.twitter.com/EehTcNPuz3— Çağla Büyükakçay (@CaglaBuyukakcay) November 6, 2021
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