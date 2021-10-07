Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Indian Wells'te ana tabloda
Cem İlkel , dört Grand Slam turnuvasının ardından en önemli ve büyük turnuvalardan biri olan Indian Wells'de elemeleri geçip ana tabloya kalmayı başardı.
Milli tenisçi Cem İlkel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells turnuvasında ana tabloya kaldı.Böylece İlkel, kariyerinde ilk defa katıldığı ATP Masters 1000 turnuvasında ana tabloya geçebilmiş oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Cem İlkel, seviye olarak dört büyük Grand Slam'dan sonra en önemli turnuvalardan kabul edilen organizasyonun ilk turunda Fransız raket Maxime Janvier'i 6-2, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek final turuna yükseldi.
Elemelerin final turunda ise ABD'li Govind Nanda'yı 2 saat 19 dakikalık müsabaka sonunda 6-1, 2-6 ve 6-4 setlerle 2-1 yenen Cem, ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.
Cem bu başarısıyla, 2015 yılında Roma Masters turnuvasında mücadele eden Marsel İlhan'dan sonra bir masters turnuvasında ana tabloya kalan ikinci Türk raket oldu.
Milli sporcu, ana tablo ilk turunda yarın ABD'li Jenson Brooksby ile karşılaşacak.
Cem İlkel, ilk turu geçerse dünya sıralamasının 4 numarası Alexander Zverev ile karşılaşacak.
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