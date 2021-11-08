Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da ikinci oldu

Milli tenisçimiz Cem İlkel, İtalya'daki Bergamo Challenger'da ikinci sırada yer aldı.

AA
08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:08
Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da ikinci oldu
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Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında ikinci oldu.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Rus, Moldovalı, Büyük Britanyalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde karşılaştığı Macar raket Fabian Marozsan'ı 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda 7-6, 5-7, 6-4'lük setlerle geçerek, finale çıktı.

Milli tenisçi Cem İlkel, finalde karşılaştığı 18 yaşındaki 3 numaralı seribaşı Danimarkalı raket Holger Rune'ye 7-5 ve 7-6'lık setlerle yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.


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