Milli tenisçi Yankı Erel'in maçı güvenlik alarmı nedeniyle yarıda kaldı!

3.03.2026 17:22:00
AA
Milli tenisçi Yankı Erel'in Çek Marek Gengel ile oynadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Fujairah Challenger Turnuvası'ndaki eleme maçı güvenlik alarmı nedeniyle yarıda kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Challenger Turnuvası, güvenlik alarmı nedeniyle durduruldu.

Turnuvada üç maç oynanırken kameralara yansıyan ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, oyuncuların, hakemin ve top toplayıcı çocukların, "Lütfen binanın içine girin" uyarısının ardından kortu hızla terk ettikleri görüldü.

YANKI EREL'İN MAÇI YARIDA KALDI

Milli tenisçi Yankı Erel'in Çek Marek Gengel ile oynadığı eleme maçı da ilk setin başında yarıda kaldı.

ATP'den dün yapılan açıklamada, "ATP, Orta Doğu'da gelişen durumu yakından izlemekte olup oyuncularımız, destek ekipleri ve ilgili yerel makamlarla düzenli temas halindedir. Son ATP 500 etkinliğinin ardından az sayıda oyuncu ve ekip üyesinin Dubai'de kaldığını teyit edebiliriz. Onlar ve ekipleri, turnuvanın resmi otellerinde konaklamakta ve acil ihtiyaçları tam olarak desteklenmektedir. Koşullar elverdiğinde oyuncuların ve ekiplerinin güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için uygun desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu sona eren Dubai Tenis Şampiyonası'nın Rus tenisçiler Andrey Rublev ve Daniil Medvedev'in yanı sıra aralarında medya mensupları, ATP çalışanları ve Dubai turnuvasında görevli kişilerin de bulunduğu yaklaşık 40 kişinin Dubai'den ayrılmaya çalıştığı basına yansımıştı.

