Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerine veda etti!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ana tabloya kalmak için mücadele ettiği eleme turu finalinde Lulu Sun'a 2-1 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:27
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerine veda etti!
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya kalmak için mücadele eden Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 yenildi.

Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turunda, dünya 189 numarası Lulu Sun ile karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden 21 yaşındaki milli tenisçi, ikinci seti 6-3 alarak maça yeniden ortak oldu.

Son sette rakibine 6-2 üstünlük kuran Sun, korttan 2-1 galip ayrılarak ana tabloya kalan taraf oldu.


Zeynep Sönmez Avustralya Açık tenis

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