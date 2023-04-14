Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının son mesajı ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 14:03

Güncelleme: 14.04.2023 - 14:04

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile Üsküdar’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynayan İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara’nın 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, dün sabah 05.30 sıralarında kaldığı otelin 6. katından camdan düşerek hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İtuma'nın şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlattı.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre hayatını kaybeden voleybolcunun telefonunda kendisini çektiği bir fotoğrafın üzerine "güle güle çocuklar" anlamına gelen ''bye bye guys'' yazdığı tespit edildi.

Voleybolcunun kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.