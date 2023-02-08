Milli voleybolcu Emincan Kocabaş'tan acı haber

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:29

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 12:30

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce yurttaş hayatını kaybederken bir üzücü haber de Malatya'dan geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen 25 yaşındaki milli voleybolcu Emincan Kocabaş, otel enkazında kalarak yaşamını yitirdi.

Milli sporcunun ölümü memleketi Eskişehir'i de yasa boğdu. Emincan Kocabaş, oynadığı takımda 26 numaralı formayı giyiyordu. Milli voleybolcunun babası Bülent Kocabaş, İyi Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Emincan Kocabaş, milli takım ile 2013'teki İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmiş ve madalya kazanmıştı.

Emincan Kayabaş

MEHMET CAN DA HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş'ın da hayatını kaybettiğini açıkladı. TVF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş'ın hayatını kaybettiğini derin bir acıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve tüm voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.