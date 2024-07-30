Milli voleybolcularımız, Hollanda’yı 2-0 geriden gelip 3-2 yendi: Paris Sultanları

Atatürk’ün kızlarından Olimpiyat Oyunları’na tarihi başlangıç... Filenin Sultanları, Paris 2024’te C Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi kritik bir geri dönüşle 3-2 kazandı.

Mehtap Cengiz
Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00
Milli voleybolcularımız, Hollanda’yı 2-0 geriden gelip 3-2 yendi: Paris Sultanları
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Olimpiyat öncesi yeteri kadar hazırlık maçına çıkmadığı için oyun ritmini bulamayan Ay-Yıldızlılar ilk sette 10 hata yaptı. Pasör, smaçör, orta oyuncu uyumunda sorun yaşayan Millilerde, başantrenör Santarelli sürekli ilk 6’sını değiştirmek zorunda kaldı. 

İlk iki seti 25-19’luk sonuçlarla kaybeden Türkiye, 3. setle toparlanmaya başladı. Vargas, Ebrar, Eda, Meliha, Hande’nin kritik sayıları 3. ve 4. seti 25-22’lik skorlarla Sultanlara getirdi. Karar setinde Hollanda farkı 3 sayıya kadar çıkarsa da konsantrasyonunu bozmayan A Milli Takım, seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. 

VARGAS’TAN 30 SAYI

Filenin Sultanları’nın yıldızı Vargas, Hollanda maçına damgasını vurdu. Milli sporcumuz, kaydettiği 30 sayıyla galibiyeti getiren isimlerin başındaydı. 

A Milli Takım Başantrenörü Santarelli, “Gergindik, normalde yapmayacağımız şeyleri yaptık. Çok kötü başladık, hücumda çok hata yaptık. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Bu, dünyanın en iyi turnuvası. Vazgeçemezsin, oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu galibiyet turnuvanın devamı için çok önemli. Yorgun hissediyorum ama mutluyum” dedi.


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