Milli yelkenci Ejder Ginyol dünya şampiyonu
Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da master yaş grubunda dünya şampiyonu oldu.
Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da Torregrande'de gerçekleşen şampiyonada Ankara Yelken Kulübünün sporcusu Ejder Ginyol'un master kategorisinde dünya şampiyonu olduğu belirtildi.
Milli sporcunun erkekler genel klasmanda 31. olduğu, Derin Cem Baba'nın 71, Kaan Özsan'ın 76, Sarp Bulut'un ise 87. sırada yarışı tamamladığı aktarıldı.
Kadınlar kategorisinde ise Derin Atakan'ın 36, Derin Deniz Sorguç'un 39, Merve Ceylan'ın 41, Yağmur Tuna'nın ise 43. olduğu kaydedildi.
İlgili Haberler
- Moskova'dan Galatasaray'a seyirci freni
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- Turşu tüketimine dikkat!
- Kılıçdaroğlu'ndan, Bilal Erdoğan'a sert tepki
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- İBB'nin yeni taksi planı belli oldu
- Erdoğan üç ismin gerisinde kaldı
- Kimliğini açıklamadı, ‘fuhuş yapmak’la suçlandı
- Afrika ziyaretinin gerekçesi ne?
- Murat Ongun'dan 'taksi' paylaşımı
- Erdoğan'ın berberi alıkoydu demişti...