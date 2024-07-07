Milli yüzücü Berke Saka Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası aldı!
Berke Saka, 4 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye Şampiyonası'nda 200 metre bireysel karışıkta elde ettiği derece ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
OLİMPİYAT KOTASI ALDI
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2023 Türkiye Şampiyonası'ndaki erkekler 200 metre bireysel karışık yarışında elde ettiği 1:58.20'lik derecesiyle B barajını geçen Berke, Dünya Su Sporları Birliği'nin davetiyle kotaya hak kazandı.
Galatasaray'ın sporcusu Berke'nin, Paris 2024'te erkekler 100 metre sırtüstü kategorisinde de yarışacağı belirtildi.
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