Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu
Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, şampiyona rekoru kırarak adını yazdırdığı 50 metre kurbağalama Büyükler Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası finalinde 25.39’luk derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyona rekoru kırarak adını yazdırdığı 50 metre kurbağalama finalinde 25.39’luk derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda milli forma ile mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, önemli bir başarıya daha imza attı.
Fenerbahçeli yüzücü, 50 metre kurbağalama finalinde 25.39’luk derecesiyle ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarışı Belaruslu Shymanovich Dünya Rekoru kırarak kazandı.
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