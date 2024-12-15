Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya 2'ncisi oldu!
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.
Erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun son gününde havuza girdi.
Yarışın ilk bölümünü önde götüren Emre, 25.56'lık derecesiyle Çinli Qin Haiyang'ın 0.14 saniye gerisinde 2. sırayı aldı.
Türkiye böylece şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.
Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya elde etmişti.
Etiketler: #Emre Sakçı #Dünya Yüzme Şampiyonası #madalya
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