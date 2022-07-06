Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalya kazanan Merve Tuncel, 200 metre serbestte ise bronz madalya aldı.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, birer altın ve bronz madalya kazandı.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 16.13.68'lik derecesiyle altın madalya elde etti.
Merve, 200 metre serbestte ise 2.00.02'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda 800 metre serbestte altın madalya kazanan Merve Tuncel, oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk kadın yüzücü olmuştu.
BELİS ŞAKAR'DAN GÜMÜŞ MADALYA
Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden Belis Şakar, gümüş madalya aldı.
Milli yüzücü, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta 4.47.11'lik derecesiyle yarışı ikinci bitirdi.
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