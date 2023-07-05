Millwall FC'nin sahibi John Berylson hayatını kaybetti
İngiltere Chanpionship ekibi Millwall FC'nin ABD'li sahibi John Berylson 70 yaşında yaşamını yitirdi.
İngiliz kulüp Millwall FC'nin sahibi John Berylson'ın 'trajik bir kaza' sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD'li iş insanı Berylson 2006 yılında Güney Londra ekibine dahil olmuş ve 2007 yılında önemli sayıda hisse satın almıştı.
John Berylson
ÖLÜMÜNE DAİR BİR AYRINTI PAYLAŞILMADI
İngiliz kulüp, 4 Temmuz Salı gecesi Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla 70 yaşındaki Berylson'ın ölümünü duyurdu.
Açıklamada, "Sevgili sahibimiz ve başkanımız John Berylson'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi.
Şu ana kadar olayla ilgili daha fazla ayrıntı kamuoyuna açıklanmadı.
Kulübe 2007 yılında Stewart Till'in yerine gelen Berylson'ın başkanlığındaki Millwall, İngiliz futbolunun ikinci kademesi olan Championship'e iki kez yükselme başarısı gösterdi.
Millwall geçen sezon ligde sekizinci sırada yer aldı.
MILLWALL'UN ESKİ YILDIZI BERYLSON'I UNUTMADI
İngiliz Futbol Ligi (EFL) Twitter'dan yaptığı paylaşımla Berylson'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kulüp için yaklaşık 350 maça çıkan eski Millwall yıldızı Alan Dunne ise şunları yazdı:
"Sadece uzun yıllardır Başkanım değil aynı zamanda dostum olan John Berylson'a en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum"
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