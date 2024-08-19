Milot Rashica: 'Çok şey değişti geçen seneden'

Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Milot Rashica maçın ardından konuştu. Rashica, "Çok şey değişti geçen seneden. Planımız çok net. Hocamız ne istediğini biliyor, onun istediklerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:28
Milot Rashica: 'Çok şey değişti geçen seneden'
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Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, ligde 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rashica zorlu mücadeleyle ilgili, "Bizim için önemli bir maçtı. 3 puanı aldık. Aslında iyi başlamadık maça ama oyunu kontrol altında tuttuk. Çok pozisyon bulduk. Maçı kazandık. İşi kendimiz kolaylaştırdık. Bu reaksiyonunuzdan dolayı mutluyuz" dedi.

"ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ GEÇEN SENEDEN"

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Çok şey değişti geçen seneden. Planımız çok net. Hocamız ne istediğini biliyor, onun istediklerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen oyuncular da çok kaliteli. İyi bir grubumuz var. Böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rashica son olarak, "Mutluyum ama önemli olan çok fazla gol atmamız, çok fazla pozisyona girmemiz. Kimin asist yaptığını, gol attığının önemi yok. Birbirimiz için savaşan bir takım olunca her şey kendiliğinden geliyor. Bunun için mutluyum'' sözlerini sarf etti.


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