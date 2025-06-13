Milot Rashica'dan ayrılık yanıtı!

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, hakkındaki transfer ve ayrılık haberlerine cevap verdi.

28 yaşındaki futbolcu, hakkındaki ayrılık haberlerini yalanladı. Rashica, "Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmem var. Şu anda orada kendimi rahat hissediyorum ve bir sorun yok." dedi.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 12 asist yaptı.

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Kosovalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.